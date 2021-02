Quake : Arcane Dimension

Non, ce n’est pas ZeniMax qui aurait assigné la prochaine licence Quake à Arkane, d’abord parce que cet Arcane là ne s’écrit pas avec un K, ensuite parce que personne, ni chez ZeniMax, ni chez Arkane et encore moins chez Bethesda ne saurait réaliser un jeu à la hauteur de Quake 1.

Allez, c’était un bon paragraphe bien réactionnaire pour renouer avec ce blog, 10 ans plus tard.

Bref.

Arcane Dimension, mod pour Quake 1, est une liste d’une quinzaine de niveaux, reliés à un HUB, qui ont la particularité d’être longs et munis d’un level design soigné. Le mod ajoute quelques ennemis et modifie légèrement le gameplay du quake original sans jurer avec l’expérience que l’on peut avoir en vanilla.

On commence dans ce hub et on a le choix entre des portails qui annoncent le thème visuel du niveau. Chaque niveau propose de partir à zéro avec l’équipement de base. La complétion du niveau est longue et demande plus de skill à mesure qu’on progresse. Il y a quelques énigmes clef/porte et le backtracking est très bien pensé. De très nombreux passages secrets sont disséminés et certains niveaux leur donnent des noms pour plus d’immersion.

Mentions spéciales selon moi :

Leptis Magna qui propose une forteresse toute en z-axis extrêmement complexe et dont la morphologie évolue. Vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=SeWy6ZDqblY

The Forgotten Sepulcher, qui est un niveau construit hors du mod à la base et qui cache cinquante (50 !) passages secrets que ce youtuber acharné a recherché pendant 8 heures. https://www.youtube.com/watch?v=8GKwLZZATVI

Tears of the false god, d’une architecture incroyable quand on connait le moteur du jeu. Vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=d3R7VXvtG_I

Hébergement du mod chez moddb. Installation facile, fonctionne aussi sur la version Steam.

https://www.moddb.com/mods/arcane-dimensions/downloads

Quelques captures personnelles, avec un reshade (aussi personnel) supplémentaire.