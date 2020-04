Twitch, Youtube, Discord + vidéo Half-life : Alyx, ce qui va suivre ne vas pas vous étonner !

In before

Si vous fréquentez le forum nofrag, ce qui est fortement possible à 94%, vous savez déjà probablement que je me suis mis à streamer sur twitch des jeux en réalité virtuelle depuis Janvier et par la suite commencé à faire des petits montages de ces sessions sur youtube.

Je profite donc de cet article afin d’officialiser la chose, et de parler du pourquoi cette initiative et de ce qui sera possible de voir dans un futur plus ou moins proche.

Twitch

J’ai commencé twitch en janvier 2020 en ayant en tête deux objectifs.

Le premier objectif est de montrer des jeux en réalité virtuelle, les possibilités et surtout la variété de gameplay possible avec un casque VR, tout en discutant avec les personnes souhaitant en savoir plus, soit par volonté de s’y mettre ou simplement par curiosité de rhinocéros.

Je partage cette passion que j’ai maintenant depuis trois ans avec plaisir, en mettant en avant ses folles possibilités, mais également ses faiblesses pour au final, je l’avoue la promouvoir à mon échelle, mais dans quel but ?

Mon deuxième objectif répond à cette question. Par le biais de ces sessions twitch, mon but second est de trouver et réunir des joueurs en réalité virtuelle afin de créer une petite bande de joyeux lurons pour faire des jeux multijoueurs en VR.

Parce que du multi VR, il y a de quoi faire et c’est même très très bon.

De mon point de vue, j’ai l’impression de retrouver les débuts du multijoueur où on se rassemblait simplement pour s’amuser sans avoir à faire la course à « l’unlock » tout en ayant une variété de jeux qui varie les plaisirs.

Si vous souhaitez assister à mes diffusion twitch, je stream du mercredi au samedi, les horaires varient, mais en général c’est du milieu/ fin d’après-midi en début de soirée avec quelques exceptions.

Cliquez ici pour le twitch : Meurtre et Banane

Youtube

J’ai crée en parallèle une chaîne youtube, afin de faire des vidéos compilations de ces sessions twitch. In fine, je compte sortir des vidéos plus travaillées sur des sujets autours de la VR, les technologies ou des recommandations de jeux. C’est encore en cours de réflexion et selon les différents formats que j’essayerai, je m’y tiendrais ou pas.

En tout cas, voici une vidéo sur le début de Half-life : Alyx.

Et la dernière vidéo sur Windlands 2 avec L_etranger.

Discord

J’ai longuement hésité avant de créer un Discord, c’est maintenant chose faite.

Je ne voyais pas trop l’intérêt étant donné qu’il y a déjà celui de Nofrag et de ETR (webzine spécialisé VR), mais l’un comme l’autre, le seul salon « Réalité virtuelle » ou « multijoueur » sert autant à parler des nouveautés qu’à chercher des joueurs.

Partant de ce fait, j’ai décidé de créer le discord « Meurtre et banane » afin de réunir plus facilement les personnes souhaitant chercher des joueurs en VR.

Si vous souhaitez chercher des joueurs en VR :

<<<<<<—–CLIQUEZ ICI POUR REJOINDRE LE DISCORD—–>>>>>>

En espérant vous y voir nombreux, prenez soin de vous, restez chez vous et surtout n’oubliez pas L’OMS recommande de jouer à des jeux vidéos pour notre santé.