Les meilleurs jeux de la Réalité Virtuelle sur PC en 2019

« Je ne vais pas mettre 1000 balles dans un casque juste pour un jeu«



Contre cette idée reçu et pour les nouveaux arrivants venant du Quest un poil perdu, voici une liste non exhaustive, et relativement personnelle qui, je l’espère, vous guidera dans le choix de vos futurs nombreux jeux VR au milieu d’un océan quelque peu rempli de merde (comme le reste du magasin steam).

Les indispensables

Toute catégorie confondu, voici les jeux pionniers de la VR à absolument posséder

Robo recall

Le jeu de tir arcade et vitrine de chez Epic Games qui vous plonge tout de suite dans les possibilités d’action de la VR. Tirez, attrapez les ennemis ou les balles, démembrez les robots pour les fracasser avec leurs propres membres, expérimentez! Histoire assez bateau mais on s’en fout, ça flingue du gros robot et c’est rejouable à l’infini !



Superhot VR

Le jeu se termine très rapidement mais offre des sensations impossible à retranscrire ailleurs, ne vous laissez pas décourager par ses graphismes simpliste, vous oublierez facilement les polygones quand vous esquiverez comme Neo les balles et leur exploserez leur face de pixel au ralenti ! Jeu parfait pour les soirées démonstrations avec les copains grâce à quelques modes de jeu.



Beat saber

Le jeu à la satisfaction immédiate, avec une excellente courbe de progression et jouable à l’infini grâce aux moddeurs qui rajoutent des morceaux custom.

Également parfait pour les soirées à plusieurs avec un système tournoi.



Lone Echo/Echo Arena

Le premier vrai gros jeu narratif, les graphismes sont des plus impressionnant en VR, la physique et l’immersion est incroyable en plus d’une bonne durée de vie pour ce genre de jeu.

Echo arena est quant à lui une sorte de Rollerball zéro gravité multijoueur totalement gratuit. J’ai vécu ma première expérience multijoueur avec et j’étais sur le cul par rapport à la communication naturelle avec les autres joueurs, vous vous regardez quand vous vous parlez et le gameplay est tout aussi intense (vous pouvez aussi vous toucher, ce qui offre souvent des situations bien étranges).



Gorn

Faites gaffe à vos meubles, avec celui-là vous oublierez où vous êtes et casserez des tables en plus des bouches cartoonesque des gladiateurs, ça défoule et c’est rejouable à l’infini.



Arizona Sunshine

Premier jeu de zombie auquel j’ai joué, je l’avais en premier lieu trouvé bancale et pas dingue, j’avais même préféré à cet époque Killing Floor : Incursion qui offrait un moteur physique bien plus immersif et du free locomotion, ce qui d’ailleurs m’avait fait basculer le cerveau en mode berzerk, fusil à pompe, hache et découpage de tête en règle ! Puis les mises à jours sur Arizona Sunshine sont tombés, co-op, liberté de mouvement, correction et gros gros fun à déglinguer tel un gunslinger de l’arizona ces hordes de zombies. C’est donc jouable en co-op, il y a une excellente durée de vie et la campagne offre pas mal de variété dans les situations (sans parler des DLC).

Les First Person Shooter

Vous êtes là pour tirer dans un tas de trucs ? Ces jeux sont là pour vous.

Pavlov

Le meilleur FPS VR multi actuel, c’est counter strike en VR que ce soit en terme de gameplay qu’en terme de popularité. Totalement moddable et au gunplay novateur.

Un peu pollué par le mode de jeu Trouble in Terrorist Town(TTT), vous trouverez tout de même beaucoup de parties variées : search and destroy, deathmatch, gungame et même un mode zombie officiel ajouté récemment (sans parler des maps custom, de goldeneye à Call of duty et même un mod Battleroyale).

Bref, c’est le FPS multi de la VR. De plus, l’équipe s’aggrandit (pas compliqué, il est passé de 1 à 20 ahah) et ça promet de bonnes choses dans le futur.



Onward

Si Pavlov est le counter strike de la VR, Onward est son Insurgency. Gameplay bien plus rigoureux et « réaliste » et maps bien plus grandes. Faire des incursions de nuit avec des lunettes nocturnes n’aura jamais été aussi bien rendu. Pas de mods, mais pas mal de serveur rempli avec une excellentes communication et de très bonnes interractions.



Stormland

Jeu d’aventure/exploration dans un univers détaillé et au gameplay toutefois simpliste, mais efficace. Le jeu est beau, très beau, il manque ce petit plus de l’interraction physique avec l’environnement mais c’est compensé par une liberté de déplacement quasi infini dans un univers très vaste. Ça tourne autour d’une campagne à la durée de vie assez correcte. Vous pouvez également le faire en co-op et y rejouer de manière infini grâce à un mode rogue like disponible en fin de campagne.



Space Junkies

Le meilleur jeu multi ubisoft après rainbow six, dommage que personne ne soit au courant.

C’est un shooter arena en zéro gravité avec une variété simple d’armes mais au ressenti incroyable. En moins d’une minute, on s’amuse et on prend plaisir à entendre l’ennemi mourir dans la rage. Il y a des bots, mais j’espère vraiment que ce jeu soit un jour plus fréquenté.



TOUS LES SERIOUS SAM

J’aurai pu les mettre dans les adaptations plus bas, mais pour ma part, ça reste parmi les meilleurs shooter VR. Je parle bien évidemment de TOUS LES SERIOUS SAM, du premier au troisième, compatible avec les mods et tous jouable en multi/co-op.

Il y a aussi le wave shooter the Last stand, certes de bonne facture mais moins ma came (il y a quand même des piques à 75 joueurs en multijoueur, je ne l’explique pas trop).



Blade and sorcery

C’est pas un shooter, mais les moddeurs en pensent le contraire vu tout ce qu’on peut y ajouter. C’est pour le moment LE JEU de démembrage en règle de guerrier/e à la physique ultra poussée et réaliste. Beaucoup de possibilités, une tétrachiée de mods, d’armes et même de quoi se prendre pour un Jedi avec le mod Outer rim. Le développeur, un français, est tout seul dessus mais promet d’y ajouter beaucoup. SUPPORT !



Sairento VR

J’en avais fait le test, pensant tester d’autres jeux ensuite, mais j’y joue plus trop. Il peut malgré tout plaire à beaucoup avec sa liberté de mouvement hors norme et son arsenal gargantuesque afin d’assouvir vos envies de massacre en VR.



Killing floor: Incursion

Le jeu qui m’a fait comprendre les possibilités du FPS en VR. Aujourd’hui il commence à dater, mais malgré sa petite campagne qui se finit en 3/4h, Il propose une physique et interractivité rarement égalées dans les jeux du même acabit et son mode co-op en fait un jeu toujours aussi sympa. Seul regret, ça n’est pas Killing floor 2, mais un jeu à part au contenu malheureusement maigre.



Zero Caliber

Je l’ai mis là alors que je n’y ai pas encore joué. J’attends de trouver des joueurs pour me le faire, mais le jeu propose une campagne en co-op call of dutyesque avec une physique intéressante et un gunplay très complet.



Echo combat

C’est une version payante d’Echo Arena qui propose cette fois-ci un mode semblable à « la course à la charge utile » de Team Fortress 2 et des affrontements toujours en zéro gravité. Je l’ai essayé un week-end gratuit, la qualité digne de son grand frère est au rendez-vous, mais j’y ai trouvé peu d’intérêt personnel.



Arktika.1

Développé par 4A games à qui l’on doit la série de jeu Metro, ça n’est pas vraiment un FPS (À l’époque, les gens étaient frilleux(huhu) de faire un jeu en free locomotion), mais c’est sans aucun doute un des plus beau jeu en réalité virtuelle qu’il m’ait été donné de jouer et les ressenti de tirs sont incroyables. La campagne a une bonne durée de vie en plus d’offrir des moments très intenses . Il date, mais a sa place dans votre bibliothèque.



Compound

Un petit FPS Rogue like avec une bonne difficulté et au design old school, simple mais terriblement efficace.



Defector

J’étais curieux, j’ai pas été déçu. Enfin quand même, le jeu reste malheureusement et il y a peu de missions au final, mais elles étaient, à l’exception de la dernière, réussies et bien trouvées avec de multiple choix qui permettent de les rejouer d’une autre manière. Pour 20 balles, ça reste largement correct.



Doom.VFR

Ça n’est malheureusement pas Doom 2016, mais avec l’ajout du free locomotion, ça reste un petit jeu très sympa à faire en VR.

Les jeux d’aventures divers et variés en gameplay.

Vous aimez l’exploration, suivre une aventure, regardez ce qui suit.



Accounting+

Vous prenez les développeurs de Stanley Parable avec les créateurs de Rick & Morty et vous obtenez des choca.. heu un jeu à la structure et à l’univers bien étrange, totallement unique et rempli de fou rire. Il existe plusieurs fins et pleins de secrets à découvrir en y rejouant.



Karnage Cronicles

Un RPG jouable en co-op plutôt jolie, gameplay simpliste mais très efficace en VR.



Vader Immortal

Si vous aimez Star wars et les jeux d’aventures, vous pouvez foncer tête baissé. Si vous aimez simplement une bonne aventure avec des graphismes sympathique, sachez que l’aventure se finit en grosso merdo 1h30 avec les trois épisodes. Il y a un mode dojo très satisfaisant sur le troisième épisode (ils y sont sur tous, mais le troisième, vous aurez la totalité des ennemis et des pouvoirs).

Red Matter

Jeu d’aventure à compléter avec Lone Echo, vous explorez une ancienne base soviétique sur une planète où tout semble abandonné. C’est bien écrit, c’est inquiétant c’est beau mais c’est court comme un poil de cul.



Rick & morty

C’est pas très long, mais si vous aimez Rick & Morty et les interractions en VR, il est à faire absolumment.



Wilson’s Heart

Mon premier jeu d’aventure narratif en VR, il m’avait mis sur le cul, tant pour moi, tout était découverte. Le jeu est assez limité en terme de roomscale mais propose une aventure horrifique très sympa avec beaucoup de variétés en terme de gameplay et d’interractions.



Windlands 2

Il paye pas de mine en vidéo et c’est pourtant l’un des jeux qui me procure le plus de sensations.. Les univers sont gargantuesques, les combats sont difficiles mais la sensation de se propulser en l’air grâce à son grappin puis de décocher des flèches vers les gigantesques bosses est inégalable ! De plus, c’est jouable en co-op.



Budget cuts

Un des premier jeu VR à montrer le bout de son nez, mais qui a mis beaucoup de temps à sortir. Malheureusement dépasser à sa sortie, il reste toutefois un jeu d’infiltration très sympathique au gameplay efficace et qui arrive à surprendre par moment.



A Fisherman’s tale

Petit jeu cocorico puzzle poétique au gameplay très inventif, c’est un poil court mais ça vaut largement le détour.



Trover Saves the Universe

Troisième jeu VR des créateurs de Rick & Morty, ceci expliquerait possiblement le pourquoi du comment du retard de la saison 4. Le gameplay est assez particulier, j’ai quasi envie de dire c’est un jeu à la deuxième personne. Pas de motion controller, mais quand même de l’interraction. Vous jouez un mec dans un un fauteuil qui se téléporte et qui contrôle Trover. Trover représente la partie jeu d’aventure où vous sautez, cassez des gueules avec votre sabre laser etc. et vous, vous incarnez le joueur dans le jeu et chacun ont besoin de s’entraider. C’est le genre de jeu qu’il faut expérimenter pour se faire une idée. L’écriture est égale à Rick & morty en bien plus trash avec les mêmes doubleurs. En résumé, un jeu à l’humour bien trash qu’il faut absolumment se faire.

Les jeux uniques en VR

Un gimmick de gameplay exploité parfaitement en VR ou bien un jeu dont la VR le rend intéressant et hop !

Star trek : Bridge Crew

Jeu en coopération à quatre où vous contrôlez un vaisseau de Starfleet effectuant plusieurs missions. Chaque joueur a un rôle précis, mais ce qui fait le sel de ce jeu c’est sa communication ainsi que l’interraction naturelle avec les interfaces que chaque rôle propose. Ça peut être très drôle et c’est les échanges sont bien pensé, les missions restent relativement simple mais un DLC vous fera piloter le vaisseaux d’origine avec tout plein de bouton analogique à l’ancienne.



Carly and the reaperman

Il existe en VR des jeux asymétriques (un joueur Pc et un joueur VR) et celui-ci est pour ma part un des plus intéressant. Le joueur PC joue une petite fille pour la partie plateforme et l’autre joueur équipé en VR joue la mort à moustache de chat qui aide la petite à résoudre les différentes énigmes et plateformes. Les puzzles sont cool et bien pensé pour tout ce qui est coopération, c’est plutôt mignon avec une bonne durée de vie.

L’asymétrique c’est cool, mangez en !



Vous trouverez d’ailleurs une liste de jeux asymétriques ici : https://www.reddit.com/r/Vive/wiki/multiplayer#wiki_asymmetrical_local_multiplayer



I expect you to die

Petit puzzle/escape game très sympa dans une ambiance d’espionnage 60’s. On regrettera sa durée de vie, mais il offre de bonnes surprises et un excellent gameplay.



Sparc

Dans les jeux de sports, celui-ci directement inspiré de Tron, est l’un des plus essouflants et prenant. Uniquement multijoueur, il offre un défi de taille, ne rien casser chez vous tout en envoyant la balle dans les cages adverses en proférant des insultes, bah oui, vous vous parlez ! La première fois que j’y ai joué, c’était à 3h du mat’ et le gars en face était un londonien qui montrait le jeu à son pote, on est resté une heure à discuter et à essayer de marquer l’un contre l’autre en se marrant à se faire des bras d’honneur. Le jeu est peu fréquenté, mais vue que ce sont que des duels, un autre joueur suffit.



The Climb

Jeu arcade d’escalade, ça fait suer, on voit du beau paysage et c’est très vite prenant, parfait pour se détendre malgré les nombreuses chutes et le vertige qui va avec.



Iron Wolf

Comme Star Trek bridge crew, mais dans un sous marin avec du roomscale en bien plus tendu. Son intérêt étant le multijoueur, j’ai pas trop eu l’occasion d’y jouer (j’ai pas d’amis), mais chaque session était intense. Je rêve depuis d’un jeu pareil, mais dans un tank.



Panoptic

Jeu asymétrique simple, l’oversseer équipé d’un casque VR doit éliminer un joueur PC caché parmi une foule de bot et qui doit activer des objets pour tuer le joueur VR.



Mass Exodus

Même principe que Panoptic en plus glauque et jusqu’à 4 joueurs PC contre un joueur VR.



Megaton Rainfall

Vous êtes une sorte de superman en VR, votre terrain de jeu ? La terre. C’est rigolo, ça va vite et il existe un mod pour tout détruire comme un gros vilain. À prendre en promo par contre, au delà de la découverte il y a pas grand chose à faire. (je l’avais eu pour 3€).



Rec room

Jeu social totalement gratuit qui propose énormèment d’activité dont des campagnes co-op assez inventives et rigoureuses (ça peut se taper contre des pirates, des robots, des chevaliers etc.), des combats en arènes assez intenses (Capture de drapeaux, team deathmatch), un battle royale et pleins d’autres trucs inventés par la communauté (bon par contre, à l’image de l’univers, il y a beaucoup de gamins).

Les simulations

Simple, la plupart de ces jeux sont jouables en version pancake mais deviennent incontournable sous les lentilles d’un casque, au point où c’est personnellement impossible de revenir en arrière, on appréhende mieux les distances et l’échelle du véhicule qu’on dirige, perso j’ai gagné en skill. Si vous êtes un aficionados de la simu’, le casque VR n’est pas un gadget, c’est une obligation (et puis c’est le sûrement l’objet qui vous côutera le moins cher dans votre setup de PGM).

Dirt Rally 1&2

C’est un bordel d’intensité concentré en un jeu de course, je vous conseille d’avoir développer vos VR legs avant de vous lancer dans celui-ci. Se joue au pad/volant



Asseto Corsa

De la grosse simu qui tâche, en VR, c’est simplement parfait. On peut même sortir de sa caisse pour marcher physiquement autour de son monosp.. heu sa grosse voiture qui fait du gros vroom vroom.

Se joue au volant. Multijoueur cross platform.



Project cars 1&2

Depuis que j’ai découvert Asseto Corsa j’ai du mal à relancer celui-ci. Tout dépend des goûts.

Se joue au pad/volant. Multijoueur cross platform.



IL2 Sturmovik : Battle of Stalingrad

Alors, celui-ci vous demandera tout de même une bonne machine, tant la reprojection asynchrone peut être douloureuse à supporter. Cela dit, c’est la grosse folie de regarder à droite à gauche et de voir la taille des ailes (à comparer dans votre salon) de votre zinc prêt à prendre son envol pour chasser votre ennemi, le suivre naturellement de la tête, vous retournez regardez derrière vous, faire un loop.. BREF ! Vous l’aurez compris, c’est fada !

Se joue au Joystick. Multijoueur cross platform.



Warthunder

La même qu’il2, moins simu selon les modes et possible également d’y jouer en tank, ni d’avoir besoin de joystick.

Multijoueur cross platform.



Elite and dangerous

Meilleure expérience VR spatiale, tourner sa tête pour activer les options vous plonge direct dans le cockpit. Arrimer dans les stations spatiales prend une toute autre ampleur et puis les dogfights.. vous voyez.

Se joue au Joystick. Multijoueur cross platform.



DCS World

Comme IL2, mais avec des avions modernes.

Se joue au joystick. Multijoueur cross platform.



City car driving

J’ai eu mon permis comme ça ! Blague à part, ça se rapproche énormèment d’une vrai sensation de conduite si vous êtes bien évidemment équippé d’un volant. Bon à part le code de la route russe.



Everspace

Très bon rogue like dans l’espace, bon dogfight et très sympa à faire en VR.

À jouer avec votre joystick/pad



VTOL VR

Simulation full VR, Motion controller, graphisme assez simple, mais immersif. Impressionnant avec beaucoup de contenu/missions crées par les joueurs.



Vox Machinae

Vous contrôllez un gros Mecha’ qui défonce d’autre Mecha’. Des questions ? Malheureusement, même si le jeu est très bon, il est peu fréquenté mais vous pouvez vous offrir de bons affrontements avec les bots.

Les adaptations

Ces jeux, vous y avez joué dans leur version pancake mais leur adaptation VR vous fera vivre le jeu.

Five night at Freddy’s

Personellement, je ne connaissais pas ces vieux jeux, mais c’est sans aucun doute un des jeux VR les plus flippants auquel j’ai joué. Parfait pour animer les soirées avec des copains !



Keep talking and nobody explode

Disons qu’au lieu d’être sur un écran, vous manipulez directement la bombe avec les interactions en réalité virtuelle qui vont bien tout en écoutant les instructions de vos potes. Parfait pour vous engueuler entre ami.



Wolfenstein 3D VR

Nostalgie level 9000, le même jeu en VR avec motion controller et surtout les mêmes sons ! Celui-ci est gratuit et se trouve ici : https://further-beyond.itch.io

/wolf3dvr

De plus le site donne un petit cours d’histoire sur la réalité virtuelle. On vient de loin.



Fallout 4 VR

Le jeu à sa sortie était une catastrophe, résolution de merde, texture qui se pète la gueule, mais après de longs mois il fut corrigé et est aujourd’hui Fallout 4 simplement en VR, l’immersion est bonne avec un bon roomscale et on se retrouve très vite happé, cela reste le moins bon des fallout mais en VR, ça vaut carrément le détour.

Sur steam, il est marqué exclusif HTC Vive comme tous les jeux Bethesda, mais heureusement Steam a rectifié le tir et l’a rendu compatible grâce au Sdk Steam VR.

Le jeu est compatible avec certains mods !



Skyrim VR

Celui-ci a échappé au mauvais lancement de son compère, j’y ai pas joué mais on m’en a dit le plus grand bien, si vous êtes fan c’est sans doute le meilleur moyen de relancer l’aventure. Il est également compatible avec certain mod.



The Forest

Le jeu de survie où vous devez retrouver votre gamin a été adapté en VR et c’est très fendard, jouable entièrement en VR et en coop avec vos copains Vr et « pancake ».

Les motions controller ont été bien adapté et le jeu reste agréable aux mirettes.



Payday 2 VR

J’ai fait un test : https://blogs.nofrag.com/meurtreetbanane/2019/10/13/payday-2-pancake-a-la-vr/

Pour résumé, un des meilleurs jeux infiltrations co-op à faire en VR.



The talos principle VR

J’ai pas joué au jeu de base, mais c’est exactement le même entièrement jouable en VR par l’équipe croteam, (Serious sam etc.) Résultat, c’est parfaitement adapté à la VR.

Les mods

J’aurai pu les inclure dans les adaptations tant certains sont de qualités, mais je fais cette section pour mettre en valeur le travail exemplaire des moddeurs (pas besoin de vorpx)

Alien Isolation

Pas de motion controller malheureusement mais une immersion hors norme. Il semblerait que le jeu était nativement compatible et qu’une version devait sortir à l’époque du DK1 pour être finalement annulé, c’était sans compter sur Nibre qui vous propose Mother VR. Un des meilleurs mods VR jusqu’ici, malheureusement le roomscale est un peu pété, mais le jeu est entièrement jouable en étant assis.

https://github.com/Nibre/MotherVR/releases/

Doom 3 BFG

Simple et efficace, on croirait presque à une adaptation officiel de Doom 3, tout y est configurable, entre le moyen de locomotion, les grilles de conforts, les graphismes les touch controller, tout y est parfait (sauf les cinématiques, mais bon vous êtes là pour dégommer du démon oui ou merde ?)

https://github.com/KozGit/DOOM-3-BFG-VR



No one lives forever 2

Mod de Lukeross, un petit génie très motivé qui l’a adapté intégralement. Malheureusement, le moteur ne permet pas une vrai adaptation à l’instar de Doom 3 Bfg et restera uniquement jouable au clavier+souris ou bien manette, mais l’immersion y est !

https://github.com/LukeRoss00/nolf2-real-mod/releases



GTA V

Deuxième mod de Lukeross et le mec t’adapte GTA V tranquille, toujours pas de motion controller, mais terriblement immersif et chronophage. En général j’ai tendance à prendre un véhicule et aller à un point précis le plus vite possible, mais avec ce mod, je prend mon temps, je gare la caisse et me met à marcher tranquille au milieu des passants qui vivent leur vie, puis je prend mon fusil à pompe et je t’explose tout ça sans vergogne.

Même si le mod est assez dingue pour un seul type, il reste le défaut des cinématiques ainsi que les phases de shoot où il a dû réduire le fov afin d’éviter des glitches. Malgré le fait que c’est cool de viser avec la tête, c’est parfois perturbant d’avoir un fov ressenti à 30°.

https://github.com/LukeRoss00/gta5-real-mod



Duke nukem 3D (Serious sam mod)



Le duke en VR adapté par un allemand, c’est pas toujours joli mai ça a le mérite de proposer toute la campagne tout en étant hyper fun, parfois bugué mais très rapidement compensé par l’action continuel du jeu.





Il en existe d’autre trouvable via ce lien : https://www.reddit.com/r/oculus/comments/7ixfm0/list_of_vr_mods/ mais je ne les ai pas testé car pas assez stable ou je n’y porte pas trop d’intérêt.

Ceux qui sont dans ma wishlist

J’y ai pas encore joué, mais ça ne saurait tardé. Après, j’ai déjà beaucoup de jeu en VR à faire/finir.

Espire 1

Espionnage VR inspiré de Metal gear solid, mais les retours à la sortie sont plutôt mitigé, pour certains c’est du très bon et d’autres c’est bugué, j’attends personellement des mises à jours afin de me décider.



Asgard’s wrath

Le gros RPG avec une campagne de plus de 30h et une immersion jamais vu en VR, c’est du moins les retours des nombreux test de ce jeu qui était fort attendu.

J’attends personnelement une promo, mais j’y jouerait très certainement.



Moss

Un jeu d’aventure/plateforme tout mignon qui me tente bien, retours très positifs et une interraction au motion controller pour les puzzles, un peu comme Carly and the reaperman mais en solo.



Hot dogs, horsehoes and hand grenades

J’aime tirer des flingues en VR, et ce jeu propose de jouer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de flingues ! Il manque juste ce petit truc en plus pour me prendre ce jeu de stand de tir au gunplay et physique hyper réaliste, ah oui ! Une promo.



In death

Rogue like medieval avec une bonne ambiance et un gameplay d’archer bien dosé, ça a l’air rejouable à l’infini et plutôt sympa, j’attends qu’on me décoche une promo.



Hellblade : Senua’s sacrifice VR

Le jeu primé d’un Bafta s’offre une version VR et les retours sont plus que positifs, donc bon. Surtout que c’est inclut dans l’achat du jeu de base.



Shadow point

Un petit jeu point&click tout mignon à base de jeu de lumière et d’ombre.



Journey of the gods

Turtle rock studios, les mecs derrières Left 4 dead ont fait ce jeu d’aventure à l’ambiance Zelda. J’ai simplement peur qu’il soit trop court.



Job et vacation simulator

J’ai jamais eu l’occasion de me le prendre, je crois que j’attends une grosso promo parce que d’un côté, j’ai peur de me sentir comme au boulot et j’aime pas être au boulot chez moi.



Subnautica

Pas de motion controller, mais après Alien Isolation je sais que ce n’est plus vraiment un soucis en terme d’immersion.



No man’s sky

J’ai quelques inquiétudes, mais cela est plus lié au jeu en lui même qu’en VR. Après, parait que l’adaptation en VR est plutôt réussi.



Bloodtrail

Pour le moment c’est qu’un wave shooter à la physique et violence ultra réaliste, j’attends d’en voir plus afin de me faire une idée.

Le futur

Les titres que j’attends avec impatience et sans le savoir, vous aussi !

Half Life : Alyx

La raison de cette liste, le jeu flagship VR de chez Valve. On aura beau dire ce qu’on veut d’eux, ils savent faire monter la sauce ! M’enfin, c’est pas tout, j’espère que j’aurais un gros tas de chapeau à me mettre sur la tête pendant cette campagne supposément longue de 15h et que les crates qu’on pétera ingame rapportera des skins CS:GO !

Ah, il y a aussi le source 2 qui sera à disposition gratuitement avec tous les outils nécessaires pour créer du contenu/mod et autre en VR. Mouais, comme si les mods apportaient quelque chose au jeu vidéo.



Medal of honor : Above and beyond

Enfin un jeu WW2, qui propose en plus une vrai campagne solo avec un multijoueur. Développer par Respawn, des mecs qui maitrisent le développement de FPS avec des vétérans des premiers Medal of honor. Pour ma part, c’est day one !



Boneworks

Un jeu développér par Stress Level Zero, les mecs derrière Duck Season et Hover Junkers. J’ai joué à Duck Season, c’était cool, une excellente surprise bien éxécuté mais une durée de vie terriblement frustrante.

Perso’, je connais plus la chaine youtube « Node » avec des membres de Corridor Digital qui jouent à des jeux VR et on voit justement les avancées du développement de jeu et c’est très alléchant, je joue bien des heures à un jeu où je me bat et coupe des têtes sans trop d’intérêt narratif, celui-ci a une campagne solo + un mode sandbox à la physique ultra poussé, bref vivement le 10 décembre !



The Walking dead : Saints and sinners

Un monde ouvert avec du massacre de zombie en règle, ça a l’air chouette en plus d’être adapter directement du comics et j’ai hâte de voir ce que ça va donner (à ne pas confondre avec Unslaught qui a l’air heu…voilà quoi, adapter de la série).



After the fall

Presque 4 ans après Arizona Sunshine, After the fall est le nouveau jeu de chez Vertigo games et qui promet une excellente suite à buter du zombie sur un trip 80’s. Le tout jouable en co-op.



Budget cuts 2

La suite direct du premier, en espérant y trouver la même dose d’humour et qu’il soit un peu plus à la page niveau gameplay.



Lone Echo 2

Un des plus beaux VR qui revient avec une suite, j’ai rien de plus à dire à part que j’ai hâte.



Low-Fi

J’ignore ce que ça va donner, j’ai seulement vu des décors remplis de neon à la blade runner et mon cerveau a fait le reste du travail en m’imaginant mener l’enquête dans cet univers Cyberpunk.

Les « à vos risques et périls »

Ces jeux ont su un temps m’intéresser, reste intéressant mais ont plus ou moins péri et parfois ne sont plus intéressant.

Contractors

Ça a vait l’air cool, ils étaient très bien parti avec un fort potentiel de compétition puis… nada. Depuis la dernière mise à jour, c’est à dire le 12 août, il n’y a absolument plus rien. Les joueurs ont déserté le jeu depuis. Je crois qu’il y en a encore qui se retrouve via discord, mais à moins qu’ils rendent le jeu moddable, il est destiné à mourrir.



Sprint Vector

Ça avait l’air chouette en vidéo, j’étais jeune et influençable, c’était en fait rigolo 2h.



A-tech Cybernetic

Je sais pas trop où le mettre, le jeu est pas si mal. Il y a même un mode horde mais il n’est pas fini et à moitié abandonné du fait que ce sont les mêmes développeurs que Zero Caliber. Il se trouve à pas cher et ça se tente pour une expérience qui reste tout de même honnête (mais mal fini).



Front Defense Heroes

C’est peut-être le seul jeu WW2 en VR actuel, c’est pas nul mais c’est pas ouf. De plus ces raclu.. heu développeurs ont mis des mécaniques de pay 2 win dans un jeu qu’il faut payer et qui est à peine peuplé.



Shadow Uprising

Petit jeu mignon d’infiltration, c’est vite fait sympa mais j’ai perdu la motivation de le finir.



The Invisible Hours

C’est pas un jeu, c’est une pièce de théâtre interactive. C’est relativement intéressant, mais c’est long à regarder.



Raw data

J’ai essayé un week-end gratuit, c’est de bonne qualité mais assez pour que je m’y intéresse réellement.



Batman Arkham VR

Très beau jeu de heu. 20mn ? Aucune rejouabilité, interraction au minimum. Si seulement Rocksteady s’était activé !



The Gallery

Un point&click aventure aux énigmes relativement compliqué, je préfère me rassurer en me disant que c’est mal expliqué, j’ai perdu la motivation de terminer le deuxième épisode. C’est à côté un jeu agréable à regarder et j’étais hyper par la fin du premier pour me lancer le deuxième, mais reste qu’il y a pas grand chose à faire.