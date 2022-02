Bilan vidéo-ludique 2021 : encore un retour aux origines, beaucoup de Dungeon Crawler et Ultima I-II-III-IV

(Bilan en retard pour cause Covid / formation / nouveau logement)

Une année un poil moins chargée à cause d’une entrée en formation qu’il m’a fallu préparer en mars/avril, puis effectuer à partir d’octobre. 44 jeux et DLC tout de même, pour 856 heures de jeu (j’ai soustrait les heure de Celeste et de Pokémon Y qui dataient de l’année précédente).

J’ai beaucoup retouché ma liste de « jeux rétro à faire avant de mourir », en y ajoutant pas mal de jeux encore plus anciens (Apple II, Atari 2600,…), et je suis encore reparti à zéro. Ce qui m’a amené tout naturellement à passer beaucoup de temps sur les premiers Ultima. J’ai consacré 405 heures à progresser sur cette liste, et j’adore vraiment jouer à tous ces vieux jeux.

Je trouve que la meilleure manière de les apprécier c’est d’y jouer dans les conditions d’époque, donc avec le moins d’aide possible. Juste le contenu de la boîte du jeu (manuel, carte,…), un carnet et un stylo. Je trouve même indispensable pour apprécier un Dungeon Crawler de le mapper soi-même. Ce sont des jeux qui sont pensés pour être joués ainsi, et qui permettent ainsi de farmer naturellement et de donner du sens au jeu. Alors qu’en suivant une carte qui nous indique directement où aller, on peste parce qu’on est trop faible une fois arrivé à l’objectif.

Du coup j’ai passé pas mal de temps à faire ça :

Ou ça :

Bref je continue à jouer à des choses antédiluviennes, mais j’ai sans doute atteint un plafond : difficile de faire plus ancien qu’Akalabeth… Mais comme toujours je trouve le temps de faire des jeux plus modernes au gré de mes envies ou des « events du backlog » du forum CanardPC : 25 jeux (et 392 heures) post-2000 en 2021.

Allez c’est parti :

Phantasy Star (Master System) : Un classique de la Master System, avec beaucoup de qualité (les graphismes en tête), mais aussi des défauts pénibles, dont le fameux syndrôme du « mais où je suis censé aller moi ?!§ ». Il m’a initié à la cartographie de donjons avec ses labyrinthe de plus en plus grands et complexes.

14/20

Megami Tensei (NES) : Là on rentre dans le Dungeon Crawler pur et dur, puisqu’il m’aura fallu plus de 72 heures pour mapper l’entièreté du jeu. Des tas de bonnes idées (recrutement des ennemis en tête), un univers très japonais, mais une difficulté parfois abusée et des graphismes franchement moyens.

14/20

Akalabeth (Apple II) : Un prototype bien plus qu’un jeu. Des idées de gameplay sont jetées en vrac dans une sorte de mini bac à sable très punitif car pas du tout équilibré.

11/20

Ultima (Apple II) : Premier d’une grande lignée, on y voit la transforamtion du prototype qu’était Akalabeth en vrai jeu. Les combats sont basiques et le jeu rame, mais la quête principale est tout à fait faisable. Très insolite par moments tout de même car créé bien avant certaines des conventions ludiques les plus ancrées dans nos usages.

14/20

Witchway (PC) : Un platformer indé basique de chez basique. Ca se laisse jouer mais pas beaucoup plus.

12/20

Milkmaid of the Milky Way (PC) : Un point and click un peu foufou et suffisament facile pour que je puisse l’apprécier. Une histoire sympa, un personnage attachant et une belle fin.

14/20

Wizardry (Apple II) : Un peu comme Ghosts ‘n Goblins, je ne l’ai fini que parce que c’est un monument du jeu vidéo. Parce que ses qualités ne suffisent pas à effacer sa difficulté abominable, qui le rend quasiment injouable.

12/20

Night in the Woods (PC) : Une aventure comme seul sait les proposer le jeu indépendant : bizarre, envoûtant mais globalement assez inégal.

12/20

Adventure (Atari 2600) : Un précurseur à Zelda, plutôt sympathique malgré sa simplicité, mais vraiment très bref.

14/20

Pitfall! (Atari 2600) : Un très bon jeu de plate-forme doté d’une forte composante puzzle, qui m’a réconcilié avec cette console dont les jeux basés sur le scoring ne m’avaient jamais vraiment attiré.

15/20

Lords of the Fallen (PC) : Il m’est vraiment tombé des mains celui-là, alors même que son statut d’outsider me donnait envie de l’aimer. Pas assez qualitatif pour un genre aussi exigeant.

10/20

Ultima II (Apple II) : Aouch la baisse de qualité entre le premier et le second fait mal. Le jeu est peut-être sorti trop tôt, en tout cas il est plein de vide et très mal équilibré.

10/20

Bloodborne (PS4) : Olalah quelle claque ce jeu ! Je sais bien que j’étais une cible facile dans la mesure où je suis fan des Souls mais aussi d’horreur lovecraftienne et d’ambiance victorienne, mais qu’est-ce que j’ai pris mon pied dessus !

18/20

Bloodborne: The Old Hunters (PS4) : C’était sympa d’avoir un peu de rab’, mais il faut reconnaître que c’était un cran en dessous du jeu principal.

16/20

Ultima III: Exodus (Apple II) : Le jeu qui fait sortir la série Ultima de son cocon. Mieux pensé, mieux équilibré, bien plus intéressant malgré quelques défauts, ce jeu est franchement addictif.

15/20

Pitfall II (Atari 2600) : Je l’ai trouvé encore meilleur que le premier. Exploration, mapping et plate-forme ardue forment un programme très convaincant malgré la briéveté du jeu.

16/20

Pokémon Y (3DS) : Encore un jeu Pokémon tout juste passable. Je vais peut-être arrêter la série, vu comment le ratio temps investi / satisfaction est bas.

12/20

Elite (BBC Micro) : Point de vue crédibilité de l’environnement et sensations de dogfight spatiaux c’est juste génial pour un truc sorti en 1984. Malgré cela le jeu est souvent soit trop dur soit pas très bien pensé.

13/20

Excitebike (NES) : C’est simple et relativement efficace, mais ça manque un peu de profondeur.

14/20

The Bard’s Tale (Apple II) : Alors celui-là m’a d’abord rendu fou avec sa difficulté colossale pendant les premières heures, puis il est devenu franchement fun une fois que mon équipe a gagné quelques niveaux. Il s’est malheureusement sabordé tout seul en orientant son level design vers un niveau de punitivité tel qu’il en devient injouable.

12/20

Far Cry 3: Blood Dragon (PC) : Une répétition très drôle de Far Cry 3, qui n’hésite pas à donner dans l’auto-dérision, le sarcasme, voire la débilité profonde. Très drôle et très fun à jouer.

15/20

Resident Evil (PS1) : C’est assez rare que je refasse un jeu, mais j’ai eu une très forte envie de me refaire quelques jeux de Shinji Mikami. J’ai donc rejoué à ce petit joyau et j’en ai chié un peu vu que j’avais oublié pas mal de choses et que le jeu sait se montrer assez ardu dans sa première moitié. Mais quel plaisir de s’y replonger un petit coup !

20/20

Katana Zero (PC) : Côté gameplay c’est assez sympa, mais côté histoire c’est un énième indé qui n’a pas grand-chose à raconter et tente de le camoufler en rendant la narration la plus confuse possible. Très frustrant.

14/20

Shadowrun Returns (PC) : Un RPG linéaire et pas trop long, à la fiche de personnage géniale car bien complexe comme il faut et totalement personnalisable. L’histoire est sympa et le jeu vraiment agréable.

16/20

Psychonauts (PC) : Assez inégal, mais tellement bourré de bonnes idées qu’on passe un très bon moment à découvrir toutes les folies que les développeurs ont pu imaginer.

16/20

Tomb Raider: Anniversary (Xbox 360) : Un super jeu, qui renoue avec l’identité originale de la série, et se concentre sur ce que cette dernière fait de mieux : de l’exploration de ruines mystérieuses et inquiétantes en solo. Mon Tomb Raider préféré après le tout premier.

16/20

Gran Turismo (PS1) : J’ai beaucoup aimé ce premier opus de la série. Un très bon gameplay, des graphismes excellents pour de la PS1, et un système de carrière très efficace.

16/20

Resident Evil (Gamecube) : Le remake parfait, qui ne se repose pas sur les lauriers du jeu original, mais qui lui rend hommage tout en arrivant à innover et à être intéressant.

20/20

Layers of Fear (PC) : Un jeu censé faire peur, qui fait pas très peur. C’est mou, lent, répétitif et du coup les quelques bonnes idées sont un peu perdues dans un truc pas très intéressant.

12/20

Dino Crisis (PS1) : J’avais envie de continuer sur ma lancée Shinji Mikami, et j’ai donc refait Dino Crisis. Si ça n’est pas son meilleur jeu, et que quelques choix de game design pénibles le placent largement en-dessous de Resident Evil, il reste plaisant à parcourir.

16/20

Angry Video Game Nerd II: ASSimilation (PC) : Un bon jeu, et beaucoup de fan-service et de références parfois faciles mais tout le temps efficaces. Je reste fan du bonhomme et de son émission, j’ai donc beaucoup apprécié.

15/20

Bleed (PC) : J’ai pas compris pourquoi certains tests comparaient ce truc à un Contra. C’est fade, sans personnalité, et le gameplay, s’il est fonctionnel, n’est jamais réellement épatant.

12/20

Driver Parallel Lines (Xbox) : Une ville très désagréable à parcourir, remplie d’activité secondaires qui se veulent fun. Vous percevez la contradiction ? Même le mode solo est sympa-mais-sans-plus…

12/20

Hellblade: Senua’s Sacrifice (PC) : Alors celui-là je l’ai beaucoup apprécié. Il est inégal et votre appréciation variera en fonction de votre capacité à lui pardonner ses défauts, mais son ambiance sombre et torturée vaut le détour !

16/20

Hotline Miami 2: Wrong Number (PC) : J’adore jouer à cette série pour son gameplay et son ambiance, mais sa narration trop convolutée et son histoire incompréhensible a tendance à m’énerver. Ajoutez à ça quelques bugs qui se répétent et des niveaux parfois trop longs et on obtient un jeu pas aussi bien qu’on l’aurait espéré.

14/20

Kingdom Rush (PC) : J’avais envie de Tower Defense, et ce jeu est souvent considéré comme un des meilleurs du genre. Et bien je ne l’ai que moyennement apprécié, parce qu’il est trop rigide et que les développeurs vous font des coups de pute du genre qui vous forcent à recommencer à zéro un niveau sur lequel vous avez passé 25 minutes. Et en l’absence de checkpoints / d’avance rapide, ça n’est pas très amusant…

12/20

GRIS (PC) : Rien qu’à l’affiche je redoutait le truc artsy-fartsy qui m’ennuierait, et malheureusement j’ai eu raison. Pas ma came.

11/20

A Plague Tale: Innocence (PC) : Alors celui-là je l’ai vraiment beaucoup aimé, notamment parce qu’il est très premier degré dans son approche de l’horreur, ce qui lui confère une ambiance excellente. En plus il est franchement beau, et très plaisant à jouer.

16/20

Nuclear Throne (PC) : Trop dur, juste trop dur. Le jeu possède pas mal de qualités mais je tourne beaucoup trop en rond pour vraiment m’amuser.

11/20

Pokémon GO (Android) : En vrai c’est à peine un jeu ce truc. Y’a quasiment zéro gameplay, et il faut en plus grinder ce zéro gameplay pour monter en niveau…

9/20

Bomberman (NES) : Bon ok y’a de l’idée, mais le pire système de password au monde flingue complètement le jeu.

11/20

Ultima IV (Apple II) : Olalah quelle claque ce jeu ! Le principe est franchement génial, et j’ai adoré mener cette (en)quête. Dommage de ne pas avoir été capable de la mener à bout tout seul.

16/20

Celeste (PC) : Un très bon jeu, forcément surcoté, et trop porté sur la réflexion à mon goût. Par contre c’est dur hein, ça fait pas semblant. Être bloqué 6h00 sur le même écran, voilà un record que je ne suis pas pressé de battre…

15/20

Quelques statistiques :

Jeu le plus vieux : Akalabeth, Apple II, 1980, soit 42 ans. Un record absolu !

Moyenne d’âge des jeux : 18 ans. Pas mal, mais moins que l’an dernier. J’ai beau avoir exhumé de très vieilles choses, j’ai aussi fait un nombre élevé de jeux récents.

2 FPS ou assimilés, soit 5% des jeux faits.

14 jeux indépendants ou assimilés (c’est souvent flou la limite quand même), soit 32%.

16 jeux console (36%), et 7 jeux (16%) sur Apple II. Je découvre cette plate-forme et prends conscience de l’importance incroyable qu’elle a eu à son époque.

Bref j’ai encore une fois cédé aux sirènes des gros pixels et suis retombé dans le puits sans fond du retro-gaming.

J’ai quand même trouvé le temps d’avancer sur des séries (Tomb Raider, Far Cry, Pokémon,…) et des jeux qui me faisaient envie.

Mon jeu de l’année c’est bien évidemment Bloodborne. J’ai acheté une PS4 juste pour ce jeu (huit ans après tout le monde, ok) et qu’est-ce que j’ai aimé ! L’ambiance, le gameplay, le challenge, tout m’a séduit !

En déception de l’année on va dire Kingdom rush : le jeu est vendu partout comme le meilleur tower defense du monde alors qu’il n’arrive pas à la cheville d’un Defense Grid !

Pour l’année à venir je vais continuer mon exploration du passé, mais aussi faire des jeux pas trop lourds sur mon portable (formation oblige, je suis moins souvent chez moi). Je me ferais bien un RPG un peu plus récent (Gothic III sans doute), un jeu Ubisoft (le prochain c’est Assassin’s Creed IV), et pourquoi pas MGS IV. Bloodborne m’a mis en appétit pour Dark Souls III, mais je ne sais pas si j’aurai le temps de m’investir dans un tel jeu cette année, avec mon entrée en poste et ma formation qui va se poursuivre. Idem pour Red Dead Redemption II. Et sinon j’ai toujours mes marronniers habituels : Saints Row 3, Batman Arkham Origins, Crysis 3, Hitman Absolution ou Resident Evil Revelations 2…

Bref j’ai joué un poil moins (et ça risque de se répéter cette année) mais en vrai ça va encore, hein, je me plains pas !

