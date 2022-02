[PC]Daymare 1998

INTRIGUE : Keen Sight, une paisible petite bourgade des Etats-Unis en 1998. Un bruit de pales se fait entendre dans les cieux, et augure d’une suite d’événements qui vont mettre à feu et à sang la petite ville. En cause, une brèche de sécurité dans le laboratoire secret de Hexacore. Une unité d’élite, les H.A.D.E.S vont aller sur place pour savoir ce qui se passe. Au même moment, Samuel, un garde forestier, est témoin d’un crash. Le destin de ces hommes va alors être lié durant une nuit des plus cauchemardesques…

Projet de remake de Resident Evil 2 par une petite équipe de développeurs italiens, ce dernier a été avorté quand Capcom les a contacté pour leur dire de tout stopper (car bossant sur son propre remake que nous connaissons tous), et les a conseillé pour sortir leur propre titre. Voilà pourquoi Daymare 1998 se présente comme un clone de Resident Evil…

GAMEPLAY : Comme dans les récents remake de Resident Evil, la vue caméra à l’épaule officie et nous permet de plonger directement dans la peau d’un des membres H.A.D.E.S, aux faux airs de Hunk. L’occasion de découvrir un gameplay s’inspirant fortement de son ainé, avec quelques innovations. Tout d’abord, vous aurez un ordinateur fixé sur votre bras, vous permettant de gérer votre inventaire, les documents, la carte des lieux et votre état de santé.

En parlant de l’inventaire, ce dernier se présente comme celui de Resident Evil, très minimaliste. l’originalité vient du fait que vous aller pouvoir combiner des objets entre eux (ce que faisait déjà Resident Evil), mais cette fois, cela va aussi s’appliquer aux armes, et plus précisément aux chargeurs. Car les développeurs sont de petits vicieux, et on décidé de donner un vrai sens au survival horror. Donc en plus de gérer le peu de munitions mis à votre disposition, vous allez devoir bien gérer le rechargement de vos armes. En gros, il vous est possible de rapidement recharger, mais en contrepartie vous allez laisser tomber un de vos chargeurs. Au contraire, si vous recharger manuellement, cela prendra plus de temps. Du temps précieux qui peut vous être fatal quand un ennemi vous fonce dessus.

La progression se fera avec un système de checkpoints, mais vous aurez plus tard la possibilité de sauvegarder à tout moment via quelques rares bornes disséminées à quelques endroits du jeu, ces mêmes bornes vous permettant de stocker des munitions, soins et autres objets. Un peu comme les coffres dans le titre de Capcom. On retrouve aussi le système d’énigmes, ici mieux pensé car plus cohérent. Par contre, certaines ont de quoi vous arracher les cheveux de la tête, vu leur complexité.

Le gameplay s’étoffe avec une touche dédiée pour se retourner rapidement, une autre pour sprinter (avec gauge d’endurance), allumer et éteindre la lampe torche, un prérequis pour un titre qui force l’exploration dans la quasi obscurité. On déplore la possibilité d’esquiver une attaque. Seule reste la possibilité de marteler une touche pour se sortir de l’étreinte fatale d’une créature.

RÉALISATION : Le petit studio italien parvient à nous impressionner par certains points techniquement aboutis. Mais sur d’autres aspects, leur titre fait un peu grise mine. Les modèles des personnages sont un peu vulgaires, pour ne pas dire datés, les paysages en extérieur souffrent soit de clipping, soit sont totalement plongés dans l’obscurité la plus totale, donnant une légère impression de bâtiments posés sur un échiquier. Par contre, les environnements urbains, en pleine ville, envoient du pâté dès le chapitre 3. On a l’impression de se retrouver dans Racoon City, on apprécie les effets de lumière, les flammes, l’ambiance qui nous renvoient directement dans le lieu de prédilection de Umbrella, et surtout du début de Resident Evil 2 sur Playstation. Les voix en version anglaise sont quelque peu caricaturales, très série B dans l’intonation. De ce côté, c’est proche des premiers Biohazard.

Le score musical est lui aussi très proche de son ainé, avec des thèmes très proches, comme celui de la safe room. C’est plutôt correct sur ce point, sans pour autant être inoubliable.

DURÉE DE VIE : L’aventure essentiellement solo peut se boucler en 10 heures, en prenant le soin de dénicher quelques figurines comme dans le dernier remake, des cerfs modélisés à l’image des figures sacrées du cinéma d’horreur (mention pour le cerf avec un facehugger sur la tronche). Un autre mode de jeu permet de se frotter à des joutes contre des vagues d’ennemis.

Globalement, l’envie de retourner sur le titre dépend de votre satisfaction globale. Certains voudront y retourner pour tout trouver, faire un meilleur temps, retrouver une ambiance proche d’un Resident Evil en attendant le prochain volet (qui pourrait les décevoir car s’éloignant trop du modèle de base).

INTÉRÊT : Pari fou que de vouloir proposer son propre remake d’un jeu culte comme Resident Evil 2, mais le studio italien Invader Studios s’en tire pas trop mal. S’ils arrivent à reproduire les mécaniques et l’ambiance à certains moments, on pourra pester contre plusieurs points, comme la gestion calamiteuse des touches sur PC (avec un remappage désastreux), des modèles visuellement pas attractifs, peu de variété dans le bestiaire (les zombies classique, et deux modèles plus évolués qui sont pensés comme des Nemesis), la difficulté mal dosée, la gestion des munitions qui peut s’avérer frustrante, l’obscurité insistante qui nous empêche de voir quoi que ce soit…bon en même temps ça rajoute de la pression au jeu, mais quand on voit dans l’épilogue ce qu’ils sont capables de nous livrer, ça donne plus nettement plus envie), etc.

Mais d’un autre côté, on est quelque peu sous le charme de cette petite série B, aux frontières du nanar. On apprécie le fait de s’aventurer dans les ruelles avec la peur au ventre, quand on a peu de munitions et une santé vacillante. Et puis un des personnages de l’aventure est assez complexe, avec des visions qui altèrent la réalité et vont vous donner quelques sueurs.

L’hommage est en tout cas présent, avec de nombreuses références aux titres de Capcom, mais aussi à la culture des années 80/90, avec beaucoup d’affiches parodiées. Les développeurs se sont même amusés à remodéliser leur studio dans le jeu. On sent l’amour de la saga initiale, on sent l’envie de faire quelque chose de bien, mais il manque encore de la maturité.

C’est pourquoi le titre a une progression en dent de scie, après un début très classique, un passage dans l’hôpital qui sera assez lourd en allers-retours, pour vraiment exploser dans sa seconde moitié. Le bon point, c’est que nos petits développeurs sont à l’écoute de leur public, et savent réagir. Si certains patchs n’ont pas pu régler les problèmes de gameplay, ils proposent désormais un choix de la difficulté, et du mode de jeu. Ce dernier vous permet d’avoir un personnage plus rapide, un rechargement à l’ancienne (on recharge sans perdre de balles ou chargeurs). Une main tendue qui leur permet de toucher un public plus large, et éviter aussi une certaine frustration.

Souhaitons-leur le meilleur pour leur prochain titre, Daymare 1994, une préquelle qui devrait nous en apprendre plus sur nos protagonistes, et sur la petite ville de Keen Sight.

15/20

