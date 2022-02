[PC]The Evil Within 2

INTRIGUE : Durant le premier volet, l’inspecteur Sebastian Castellanos se voyait transporté dans un monde horrifique, véritable patchwork de nombreux films d’horreur, à la recherche de sa fille.

Dans cette suite, il va devoir retourner dans le Stem, une machine à la base développée pour unifier les consciences, afin de retrouver sa petite protégée, après de troublantes révélations. Le cauchemar peut recommencer…

GAMEPLAY : Reprenant les bases du premier jeu, « The Evil Within 2 » vous projettera en terrain connu si vous avez fait le premier, ce qui est quelque peu recommandé pour comprendre l’intégralité de l’histoire, assez complexe. Il s’agit toujours d’un survival-horror en mode TPS, pouvant se jouer en mode FPS.

Sebastian commence quasiment nu comme un vers, avec peu d’armes, de munitions et compétences, et c’est en fonction de vos combats (et du fameux fluide vert à récolter sur le corps des victimes), du craft abondant dans les niveaux, que vous allez pouvoir améliorer vos armes, vos compétences, et même créer des munitions à la volée, tandis qu’il est recommander de passer par des ateliers disséminés un peu partout pour optimiser les ressources.

Les quelques changements de gameplay concernant les mises à mort furtives, avec un bon coup de couteau bien placé, et il n’est désormais plus nécessaire de trouver des allumettes pour brûler les corps, afin d’éviter une résurrection malencontreuse.

L’usage de l’arme blanche peut être salutaire, quand les munitions viennent à manquer, et on peut cette fois trouver des haches à usage unique dont l’usage tue instantanément bon nombre d’ennemis de seconde classe.

Autre nouveauté, un pseudo liberté lors du cheminement. Sur 17 chapitres, certains sont des portions d’Union, une ville virtuelle fragmentée à la Inception.

Brisant l’évolution en mode couloir de certains titres parfois trop dirigistes, ces niveaux vous permettent de changer de tension, voire de collecter à fond tout ce qui vous sera nécessaire de récupérer pour vous faire progresser.

A ce titre, un émetteur vous permettra de dénicher des points d’intérêts, sortes de missions secondaires, où du matériel, un flashback, viendront vous récompenser, parfois dans la douleur.

L’arsenal n’a pas trop changé, et on retrouve avec plaisir notre chère arbalète, même si son usage est quelque peu effacé par d’autres armes bien plus intéressantes, comme notre flingue de base ou le fusil à pompe, qui font le job une fois correctement améliorés. On doute de la pertinence du fusil à pompe, trop peu avantageux, hormis dans les phases plus ouvertes.

RÉALISATION : Techniquement plus abouti que son ainé, « The Evil Within 2 » est correct, sans pour autant taper dans l’œil. Certains passages peuvent être superbes (comme ceux avec un Némésis puisant son inspiration dans le folklore asiatique), alors que d’autres passages, comme ceux plus ouverts, vous mettent dans des environnements plus vagues, avec des maisons collées les unes aux autres et des rues entre. On est bien loin de l’ambiance et du souci de détail d’un Raccoon City.

La bande-son n’étant pas mémorable (hormis une superbe cover à la fin du jeu), on retient surtout le doublage de qualité, gage d’une immersion réussie dans les rues d’Union.

DURÉE DE VIE : 24 heures….et 10 secondes! C’est le temps nécessaire pour venir à bout de l’aventure, des 17 chapitres.

En fait, ces chapitres ont tous une durée variable, car ceux permettant une certaine liberté (comme le 3 et le 7) vont vous permettre d’arpenter Union de long en large, à la recherche de sacoches pour augmenter votre capacité de munitions, de statues vous donnant droit à des clés pour ouvrir des casiers dans l’univers alternatif dirigé par la bienveillante infirmière.

Ainsi, on monte à quasiment 8 heures de jeux au bout du 4ème chapitre, ce qui laisse augurer d’une durée de vie colossale, mais qui finalement sera réduite avec une multitude de niveaux plus dirigistes (et même la moëlle, infrastructure regroupant les zones d’Union, se figera à un certain moment).

L’envie d’y retourner est certaine. pas dans l’immédiat, mais le fait d’avoir un New Game Plus avec de nouvelles armes, de nouveaux costumes, des bonus de gel vert permet alors de refaire une nouvelle partie de façon plus sereine.

INTÉRÊT : Il faut l’avouer, c’était mal parti au tout début. Pur survival horror, les premiers pas dans Union se font dans la douleur, et on peste contre le manque de munitions, le nombre d’ennemis qui respawnent durant certains passages.

Et puis on s’accroche, on adopte les mécaniques et les allers-retours fastidieux durant les passages ouverts pour se forger une carapace, un stock de munitions. Cela peut prendre du temps, mais c’est nécessaire pour la suite. A savoir que le jeu vous permet de « tricher » en vous accordant une force surhumaine au corps à corps, une endurance infinie ou la sacrosainte invincibilité.

Mais si vous vous débrouillez bien, vous n’en aurez pas besoin, et vient alors le moment de la gratification, car l’humiliation passée, il va falloir rendre la monnaie.

Et le jeu devient alors furieux, enragé. On avance fébrilement mais sûrement, avec une seule envie : tuer de l’infecté.

Si le jeu s’avère être moins stressant que son ainé, il n’en reste pas moins rempli de passages impressionnants, flippants, torturés.

De son début cauchemardesque avec la rencontre d’une entité reconstituée et de sa scie circulaire fatale, à celle de Stefano, un boss ultra charismatique et psychologiquement déroutant.

C’est d’ailleurs un des points forts du jeu, qui laisse de côté l’aspect horrifique pur jus du premier, qu’on pouvait décrier comme un patchwork parfois indigeste de multiples références, à quelque chose de plus subtil ici.

Car Sebastian est animé par une seule volonté : retrouver sa fille Lily.

Si les personnages secondaires permettent d’étoffer l’humanité de Sebastian, C’est vraiment durant la seconde moitié que le titre explose, et vous met face à la détresse d’un père.

Touchant, poignant, le jeu aborde alors un aspect plus horreur psychologique avec le jugement de l’individu, ses craintes, ses angoisses et ses peurs (les vraies, pas celles créées de toute pièce par l’environnement).

Cela donne alors un final totalement surréaliste, qu’on aurait du mal à imaginer. Et pourtant, ça fonctionne. Nous voilà embarqué dans cette remise en question, avec un final et un boss qui vous marqueront certainement.

C’est à la fois, beau, triste, impressionnant et d’une certaine pureté.

Et la musique change alors pour tomber dans une sorte de poésie, de mélancolie accompagnant le moindre de nos pas.

Cette fin restera incontestablement un moment inoubliable, et le point fort du jeu.

Supérieur sur de nombreux points à son prédécesseur, « The Evil Within 2 » parvient à surprendre après un début en demi-teinte. N’espérez pas renouer avec la peur, car ici, on vous propose quelque chose de quelque peu différent. Et cette audace paye, car au final, cette suite arrive à jouer la carte de la prolongation tout en y apportant une bonne dose d’originalité dans son ambiance, et un peu moins d’un point de vue technique.

La fin ouverte nous donne un peu d’espoir. On souhaiterait de manière quelque peu sadique revoir Sebastian souffrir dans de nouvelles aventures.

17/20

