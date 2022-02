[PC]Ghostrunner

INTRIGUE : armé d’un simple katana, vous vous réveillez dans une mégalopole futuriste. Une voix va vous assister pour progresser dans un univers inamical, où pléthore d’ennemis vous attendent à chaque tournant pour vous occire. Car dans ce monde, une seule balle suffira pour vous faire rejoindre l’au-delà.

GAMEPLAY : Prenez « Mirror’s Edge » pour la partie parkour, et ajoutez y une arme, comme un katana. »Ghostrunner », malgré son ambiance S.F. et ses dialogues engagés, se présente plus comme un jeu de défi qu’un monument narratif.

Votre but sera de progresser dans des niveaux où verticalité, ennemis mortels et acrobaties sont légion. Nous sommes dans une pure optique de « Die and retry », qui aurait pu être ultra-pénalisante, mais fort heureusement, ne l’est pas une fois qu’on contrôle pleinement notre avatar, ses compétences et upgrades. Les développeurs étant aussi à l’écoute de leur public, ils ont apporté quelques fonctionnalités pour une expérience plus facile, avec une vie supplémentaire (vous avez le droit de vous faire toucher une fois, pas plus), la possibilité de ralentir le temps pour mieux s’y retrouver, et une endurance pour les dashs qui se recharge plus vite.

En gros, votre personnage va progressivement pouvoir faire plus que couper en deux ses ennemis. Il pourra par exemple utiliser un grappin pour passer d’un obstacle éloigné à un autre, puis en atteignant certaines zones, d’autres compétences soumises à une consommation d’énergie vont faire leur apparition, vous permettant entre autre de faire des attaques groupées, d’envoyer une onde choc, ou encore de retourner un ennemi contre son propre camp.

Durant certaines phases, vous serez projeté dans un monde à la matrice, ou comme dans Tron, vous allez évoluer dans du pur numérique. Des niveaux plus challenge ou énigmes, venant quelque peu couper net la frénésie de certains niveaux.

RÉALISATION : les développeurs polonais de « one More Level » ont fourni un bon boulot, avec une reconstitution fidèle de ce qu’on est en droit d’attendre quand on parle de FPS dans un univers pur S.F..

C’est très joli, très fluide, avec de beaux effets de lumière et une ambiance vraiment prenante.

Bien évidemment, la bande-son n’est pas en reste, et sait se marquer puissante et brutale quand il le faut. Un petit bémol, cette dernière est un peu moins inspirée que celle de « Ruiner », un autre titre dans le même univers et au gameplay quelque peu similaire, qui elle réussissait à vous faire cracher au bassinet.

DURÉE DE VIE : Pour venir à bout de cette aventure, il vous faudra environ 10/12 heures. Plus si vous souhaitez récupérer les objets de collection cachés dans les niveaux, dont certains sont purement cosmétiques (des skins pour votre sabre).

Le titre étant assez difficile, il va donc jouer la carte de la durée aux essais infructueux, mais n’est pas si frustrant ou pénalisant par rapport à d’autres titres. Si des options vont vous faciliter la tâche, les checkpoints très bien placés vont vous soulager plus d’une fois, car vous n’aurez alors pas à refaire l’intégralité d’une zone…tant que vous n’êtes pas passé à la suivante.

C’est en effet le petit côté pernicieux du titre: poser des checkpoints temporaires qui ne seront pas des points de sauvegardes. La rage de passer un endroit par miracle, quitter pour revenir et se rendre compte qu’on doit tout refaire.

Donc tant que vous n’avez pas pris l’ascenseur, continuez, cela a un prix quand on tente de faire une petite partie qui va prendre des dimensions bibliques.

INTÉRÊT : « Ghostrunner » se présente comme un simple défouloir, assez exigeant au départ, qui va vous obliger de constamment vous améliorer pour progresser sans encombre. Si on n’y vient pas pour l’histoire, on est charmé par la réalisation, et ce petit côté challenge qui va faire souffrir vos doigts et vos réflexes (mention pour le tout dernier niveau, proche d’un Dance Dance Revolution en mode frénétique).

L’ajout de nouveau ennemis, de nouveaux challenge en cours de partie a de quoi vous inciter à progresser, et éviter la monotonie. Et comme le challenge est paramétrable, tout le monde pourra y trouver son compte. Mais attention, cela a un prix, et les rageux devront se calmer avant d’empaler leur manette ou clavier dans le mur du voisin.

15/20

