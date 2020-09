[PC]The First Tree

« The First Tree » parle d’un homme rongé par sa relation avec son père, qu’il a perdu de vue. Alors qu’il échange à ce sujet avec sa femme, nous suivons en même temps l’histoire d’une renarde se réveillant seule, ses trois petits ayant disparus.

C’est à ce moment que nous incarnons le mammifère, à la recherche de ses petits, dans de vastes décors où le but sera de collecter quelques étoiles (qui seront utiles pour la suite), mais surtout de se frayer un chemin en exploitant l’environnement, en sautant d’une plateforme à une autre, etc…

C’est quasiment un simulateur de marche, car vos interactions seront limitées, et ce qui prévaut, c’est avant tout cette histoire et les souvenirs que vous pourrez déterrer de temps à autre.

Mais tout cela passera par des dialogues, en anglais, heureusement sous-titrés, le bémol, c’est que ces derniers étant parfois longuets, on en profite pour visiter les cartes, tout en pouvant louper les propos de nos narrateurs (à moins que vous sachiez jouer tout en lisant des sous-titres, ou être totalement bilingue).

Si on continue au niveau des griefs, le titre n’est pas non plus une référence visuelle, optant pour un minimalisme certain. Cela ne lui empêche pas d’avoir quelques jolis visuels, et il faut toujours se dire que c’est l’œuvre d’une toute petite équipe (pour ne pas dire une seule personne).

Bref, « The First Tree » se la joue plus expérience que petit jeu indé, et si vous êtes sensible à la cause animale, et bien vous allez vraisemblablement morfler.

11/20