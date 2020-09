[PC]DooM64

La sortie de « DooM Eternal » a permis de voir enfin une version de DooM64 officielle sur PC, chapeautée par les remakers de NightDive.

Et enfin, on retrouve l’esprit DooM, sur un bon nombre de niveaux, avec une amélioration notoire par rapport aux deux premiers volets. La musique, les graphismes sont un cran au dessus, et certains niveaux nous rappellent à la frénésie de meilleurs passages d’antan. D’autres niveaux n’ont pas cette chance, et s’avèrent anecdotiques, finis en quelques minutes.

Bien évidemment, si vous comptez trouver tous les secrets, il va vous en prendre plus de temps, et la difficulté peut s’avérer bien corsée une fois qu’on passe d’un cran, le niveau « normal » étant trop facile et peu peuplé d’ennemis. A la difficulté supérieure, vous allez retrouver les sensations d’un fast PFS, avec des combats nerveux, une obligation de bouger tout le temps, et des munitions parfois rares.

Seule ombre au tableau, on raccroche souvent avec le décor, certains éléments nous bloquant lors de nos strafes…Ça fait un peut rager et ça joue sur la fluidité des combats, où on privilégiera alors l’affrontement à découvert en plein milieu d’une arène, sans pouvoir compter sur un mur pour l’élimination potentielle d’une menace hors champ.

A part cela, c’est un gros kiff que de mettre enfin la main sur ce volet.

16/20