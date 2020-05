[PC]Resident Evil 3 Remake

INTRIGUE : Raccoon City, petite bourgade des États-Unis, est touchée de plein fouet par un virus transformant la population en zombies. Jill Valentine, officier du S.T.A.R.S., la force d’élite de la police locale, se réveille en plein cauchemar, et va vite découvrir qu’elle est la proie d’un tueur invincible programmé pour tuer tous les membres de son équipe, le Nemesis.

GAMEPLAY : Si vous avez touché au précédent remake signé Capcom, la recette ne change pas d’un poil : vous incarnez un personnage dans un environnement vaste, où votre progression sera synonyme de trouver les bons objets pour débloquer les portes vous menant à la suite de l’aventure, avec des ennemis pouvant surgir à tout moment, un inventaire limité qu’il faudra gérer minutieusement, et bien évidemment un ennemi tenace que vous ne pourrez pas tuer avant la fin du jeu, et qui viendra vous mettre la pression durant plusieurs passages.

Mais l’original disposait de petites corrections, qui sont ici aussi adaptées. Vous aurez donc une esquive vous permettant, activée au bon moment, d’échapper à la prise d’une zombie ou l’attaque du Nemesis. Ce petit pas de côté vous permet de feinter l’ennemi, mais aussi de vous sortir de situations critiques, avec comme bonus un mode ralenti vous permettant de dégainer votre arme de de placer judicieusement quelques tirs.

Ce volet étant plus action que survival, comme l’original, vous n’aurez pas de mal à trouver une quantité non négligeable de munitions, des améliorations pour vos armes, et cette fois, votre couteau est incassable, un prérequis pour finir les zombies en économisant des munitions.

A noter que la carte pour se repérer est une nouvelle fois un modèle du genre, précise, avec tous les éléments vous permettant de nettoyer la place sans oublier le moindre détail.

RÉALISATION : C’est encore une fois une maîtrise du RE Engine qui nous est proposé, avec une gestion fabuleuse des sources de lumière, des visages impressionnants de réalisme (mettant en valeur le nouveau modèle embauché pour incarner Jill), et un souci du détail qui arrivent à donner vie à la ville de Raccoon en mode dévastation.

Côté sonore, on découvre de nouvelles pistes vraiment efficaces, rythmant la progression avec un son lourd et électrique, une revisite de certains classiques des années 90, donnant au titre un petit aspect rétro, conformément à son action située quelques décennies en arrière.

Et on retrouve un doublage français de haute voltige, parfis un peu caricatural avec des accents bien prononcés pour l’antagoniste ou le doyen de l’UBCS, mais pour ce qui en est de Jill et Carlos, c’est un sans-faute.

DURÉE DE VIE : C’est sans doute le gros point faible de ce titre, que tout le monde s’est empressé de pointer du doigt.

Il est vrai que le titre se boucle rapidement (et encore, plus de 7 heures lors de ma première escapade, mais en prenant largement mon temps pour tout apprécier et tester), mais c’est intense.

Alors oui, il y a de quoi pester quand on voit que le commissariat est de retour et n’a donc pas nécessité de grosses retouches, que le Beffroi a disparu…

Mais d’un autre côté, les passage dans l’hôpital et dans le labo sont bien meilleurs que l’original, de très loin.

Hélas, Capcom justifie cette courte durée en précisant qu’il est possible un fois le solo fini de se lancer dans le multi fourni avec le titre. On retrouve un peu la même politique qu’avec les Call Of Duty, qui vous livrent un solo anecdotique pour tout miser sur le multi. C’est vrai pour les COD, mais ici on attendait principalement un jeu solo, un remake d’un grand classique.

Le petit bonus pouvant vous inciter à vous relancer dans l’aventure est l’ajout d’une boutique, débloquée après votre premier parcours. Vous pourrez alors débloquer costume, armes, et gadgets contre les points collectés durant l’aventure, en remplissant certaines conditions.

INTÉRÊT : Ce remake peut avoir un goût amer en bouche : il propose de rejouer à un titre attendu, magnifié par les technologies actuelles, et disposant d’une refonte au départ intéressante (un film live en guise d’introduction), une vue à la première personne pour débuter et l’apparition du Nemesis dès les toutes premières minutes du jeu.

Il sacrifie l’horreur pure pour être plus accessible, vous ne manquerez quasiment jamais de munitions, et les apparitions du Nemesis sont scriptées à mort, là où Mr X du précédent remake vous terrifiait de manière oppressante lors de certains passages.

Donc si vous adoriez « Resident Evil 2 » sauf les passages avec le géant, et bien vous serez rassuré de savoir que le 3 est plus accessible (plus de munitions, moins d’aller-retour, quasiment pas d’énigmes). puisque une bonne petite grenade bien économisée suffira pour déstabiliser le colosse, et vous laisser le champ libre.

Finalement, ce remake a plus le goût d’un DLC facturé au prix fort, tandis que le multi n’a toujours pas fait ses preuves. On croise les doigts pour que Capcom soit généreux en DLC gratuits pour prolonger l’aventure, ce qui n’est pas exclu. Un titre fortement recommandable, avec une replay value importante, qu’on appréciera à sa juste valeur. Pour cela, attendez de le trouver en promo.

16/20

JeuxVideo.com