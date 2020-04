[PC]Watch_Dogs

INTRIGUE : Chicago, de nos jours. Cette belle ville cache en réalité des destins funestes, gangrenée par la pègre, les clans et autres personnages belliqueux. C’est pour cela que la ville s’est dotée du CtOS, un système de surveillance avec une IA très développée, permettant d’anticiper les crimes. Aiden Pierce vient de perdre sa nièce dans une tentative de meurtre, et le CtOS n’a rien pu faire à ce sujet. Pire, il est convaincu qu’on lui cache des choses. Hacker dans l’âme, il va utiliser son smartphone et ses connaissances en armes à feu pour faire régner la justice…

GAMEPLAY : Watch_Dogs, c’est la volonté de Ubi Soft de relancer une nouvelle licence, cette fois sous la forme d’un GTA like. Comprendre des phases de conduite et de tirs qui viendront se mêler, le tout dans une ville formidablement bien modélisée.

Mais pour se démarquer des autres, le développeur a souhaité y apporter une petite touche personnelle, avec ce personnage capable de prendre le contrôle de différentes interface dans la ville, en hackant le fameux CtOS.

Donc, en plus des classiques armes que vous collecterez sur votre chemin ou achèterez en boutique, vous aurez une arme, et pas des moindres. Votre smartphone vous permettra de prendre le contrôle de ponts, des feux de signalisation, des bornes, de hacker des caméras ou les smartphones de gens pour leur pomper de l’argent sur leur compte ou récupérer des infos précieuses, ou tout simplement faire un blackout…

Les possibilités sont multiples, et on rajoute qu’il est aussi possible de se créer des gadgets afin de s’aider pour les phases plus tactiques comme les plus brutales.

Car votre personnage peut jouer sur les deux flancs, avec un système de couverture bien conçu, plus un petit côté Desmond Miles quand il s’agit de fuir dans le décor ou sur les toits.

Enfin, la conduite est garantie avec de nombreux modèles, des deux roues aux 38 tonnes en passant par les bateaux, avec des sensations vraiment présentes, même si parfois la physique est un peu exagérée (surtout en moto).

RÉALISATION : C’est superbe, tout simplement. Le titre avait fait jazzé à sa sortie via une version downgradée par rapport à celle dévoilée au public lors de différents salons.

Le titre, sorti en 2014, a maintenant 6 ans, et force le respect. Que ce soit les halos lumineux, les textures fines et la modélisation réaliste des personnages, en passant par la peinture métallisée des voitures, c’est un vrai régal, et Chicago prend vie sous nos yeux.

La ville est grande, belle, et diversifiée. Des quartier financiers à la petite banlieue, en passant par un bout de campagne et les zones défavorisées. La ville grouille de passants, on s’amuse à les bousculer lors d’une course poursuite, pour profiter de superbes animations.

Niveau sonore, comme tout GTA, on a une bande-son éclectique au volant, et pour le reste, de l’orchestral moderne, mettant en valeur les moments de tension ponctuant le jeu.

Et on peut compter sur une excellent doublage français, avec la voix de Jean-Pierre Michaël, qui double aussi un certain Jim Caviezel dans la série « Person Of Interest ». On reconnaît aussi d’autres ténors, comme José Luccioni (la voix officielle de Al Pacino).

DURÉE DE VIE : Bien évidemment, elle est conséquente, car le jeu dispose d’une intrigue principale composée en actes, de missions secondaires, mais aussi d’autres points d’intérêts comme la filature, la neutralisation de cibles, la suppression de gangs, etc.

Viennent ensuite des mini jeux, comme les échecs, les jeux à boire, puis les collectibles.

Ces derniers ont un intérêt, car la plupart vous ouvriront une mission bonus une fois découverts à 100%. De plus, certains ont une vraie ambiance, comme ce tueur en série qu’on traque via les cadavres qu’il laisse un peu partout dans la ville.

Et même si vous avez tout complété, vous pourrez jouer les justiciers, avec des crimes aléatoires à empêcher, en scannant la foule environnante une fois sur place. Ces dernières vous gratifieront d’une réputation, car si vous êtes du côté de la justice, cela n’empêchera pas la police de vous poursuivre, mais les civils vous considérerons comme un sauveur, et vous couvriront. Inversement, si vous vous la jouez trop caïd (en tuant des civils ou des forces de l’ordre) vous n’aurez plus leur bienveillance.

Comptez donc une bonne quarantaine d’heure pour venir à bout de l’intrigue et de la majorité des missions annexes, en sachant que vous aurez toujours quelque chose à y faire.

INTÉRÊT : Vous connaissez « Person Of Interest »? Et bien Watch_Dogs, c’est un peu son adaptation en jeu vidéo, car on retrouve ce personnage justicier, l’action, la technologie avec le hacking et l’intelligence artificielle qui nous domine.

Et sous la forme d’un GTA like, c’est une excellente surprise, où Ubi Soft a mis les moyens pour développer un jeu consistant, sombre, avec de bons personnages, une bonne intrigue, et un gameplay solide.

On ne s’ennuie pas un instant, il y a toujours quelque chose à faire dans ce Chicago, et on se surprend parfois à se promener en voiture ou à pied pour découvrir la complexité de la ville, admirer ses couchers de soleil ou son rendu lors de pluies torrentielles, sans doute les plus belles pluies jamais développées dans un jeu vidéo.

Attention cependant, le jeu est très mature, non pas pour sa violence graphique, mais aussi pour la représentation d’une pègre abjecte, adepte de trafic humain, d’où une nudité parfois dérangeante.

Cela renforce cette noirceur du titre, renforçant une intrigue palpitante, et contrastant avec la beauté du décor.

Bref, « Watch_Dogs » est une petite pépite pour les amateurs du genre, et on apprécie l’effort d’Ubi pour nous livrer un nouveau produit (du moins à l’époque), avec une vraie identité.

La crainte, c’est que le second volet, sorti deux ans après, ne propose plus cette même ambiance et ces mêmes personnages charismatiques.

18/20

JeuxVideo.com