[PC]Axiom Verge

INTRIGUE : Scientifique de renommée, votre vie bascule quand votre expérience en curs vous envoie dans une dimension parallèle, plutôt hostile. Tout en parcourant l’environnement avec un arsenal évolutif, vous finirez par comprendre où vous êtes, et pourquoi vous êtes là.

GAMEPLAY : « Axiom Verge » est un pur Metroidvania en 2D, où vous contrôlez un personnages sur différents tableaux communiquant entre eux, avec toujours ce principe que votre progression sera bloquée à un moment ou un autre, et il vous faudra alors redoubler de vigilance pour trouver ce qui pourra vous permettre d’aller plus loin. « Axiom Verge » innove un peu, et propose un inventaire varié, avec en outre un drone contrôlable, vous permettant de passer par des endroits plus étroits. On note aussi la téléportation évolutive, vous permettant progressivement de passer à travers des éléments du décor, un scanner modulaire, une perceuse, etc…

RÉALISATION : Il s’agit ici d’un bel hommage à Metroid, avec un pixel art très prononcé. Un peu trop d’ailleurs, car il n’est parfois pas évident de distinguer aisément le décor des ennemis, des projectiles, etc…

Par contre, d’un point de vue sonore, c’est du nectar : une B.O. magnifique, atypique, un poil en décalage par rapport à l’aspect visuel. On ne va certainement pas s’en plaindre, car ce n’est jamais lassant, toujours grisant d’entendre tel ou tel titre durant notre périple.

DURÉE DE VIE : Deux écoles : en ligne directe vous mettrez 10 heures environ pour boucler l’aventure. Si vous voulez approcher des 100%, il faudra compter le double. Niveau replay value, c’est totalement aléatoire, tout dépend de votre prédilection pour le genre et du plaisir que vous avez éprouvé à jouer au titre, quitte à vous y replonger ultérieurement.

INTÉRÊT : Avec des avis dithyrambiques, tant presse que public, « Axiom Verge » n’innove certes pas dans le genre, mais propose une belle petite aventure teintée de nostalgie. Quand on sait que ce jeu n’est réalisé que par une seule personne (Tom Happ), ça force le respect. Un temps gratuit sur l’Epic Game Store, c’était l’occasion rêvée de mettre la main sur ce titre sans risquer quoi que ce soit. Au final, on bon petit moment de gaming, et cette petite fibre nostalgique que les quadras bichonnent (avec séries et films) gentiment caressée dans le sens du poil…

16/20

JeuxVideo.com