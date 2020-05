Redmi Note 7 : installer une ROM en Android 10

Je met ça là car j’y ai passé une demi-journée, c’était long.

Pourquoi j’ai fait ça ? Des soucis de bluetooth sur le Redmi, des ralentissements pesants, des soucis de connexion récurrents sur ma Galaxy Gear S3, et l’envie de bidouiller.

Si vous voulez faire la même chose, attention :

Je ne ferai aucun support et ces manips peuvent détruire votre téléphone.

Vous allez devoir supprimer les data sur votre téléphone.

Tuto à suivre en parfaite connaissance de cause. Je l’ai fait pour éviter que vous perdiez trop de temps à regrouper ces infos.

Tous les liens sont destinés au Redmi Note 7, maintenant rien n’empêche d’adapter tout ça à un autre téléphone Xiaomi. Mais faudra chercher un peu.

J’ai jeté mon dévolu sur la ROM PixelExperience, l’idée étant d’avoir quelque chose d’aussi proche de l’expérience Pure Android que possible.

Et puis c’était la plus commentée sur XDA, qui dit commentaire dit popularité, non ? Non bon ok. Mais elle répondait à mes critères.

Mais avant cela, il faut débloquer son Redmi. Et ça c’est la partie chiante.

Ca se passe sur ce site : https://en.miui.com/unlock/

Notes :

Il faut que le téléphone ait été associé à un compte Xiaomi, ça se passe dans les paramètres, Compte Xiaomi. Au passage, vous devrez avoir activé la localisation du téléphone dans ces réglages, avoir défini un numéro de téléphone de secours. Tout se passe ici et est indispensable. Je le sais car j’ai cherché longtemps.

Vous devrez passer votre téléphone en mode développeur. Pour cela, aller dans les paramètres de version Android, cliquer plein de fois sur la version de MIUI jusqu’à recevoir le message « vous êtes un développeur ». Félicitations.

Une fois dans les paramètres de développement (Paramètres supplémentaires, développement), vous pourrez accéder à la rubrique permettant de déverrouiller le téléphone. Il faudra au préalable désactiver le Wifi. Le téléphone va vérifier tout plein de choses sur votre compte Xiaomi, si tout est OK un petit message vous informe que vous pouvez passer à la suite des opérations.

On passe sur le PC : on installe l’outil Xiaomi Unlock, il va demander à se connecter au compte Xiaomi, puis demander à ce qu’on connecte le téléphone, en l’ayant éteint au préalable puis démarré en appuyant à la fois sur Volume bas / Power jusqu’à ce que l’image suivante apparaisse (l’image n’est pas de moi mais c’est la même chose) :

Vous pouvez brancher le téléphone au PC.

AVEC UN PORT USB2.

C’est la subtilité, j’ai cherché pendant des heures (littéralement).

Si tout va bien : compte xiaomi correctement configuré, téléphone reconnu, port USB 2, vous devriez voir une barre de progression, suivi d’un gros OK en vert. Vous pouvez débrancher le téléphone et le rallumer. Vous n’avez plus de données personnelles sur votre téléphone mais il n’a subi aucun dommage.

On retourne sur le téléphone, on retourne dans les paramètres développement.

On active deux options : le debugging USB, et le déverrouillage OEM.

Puis sur le PC, on utilise cet outil magique, qui installe ADB et Fastboot en quelques secondes : https://forum.xda-developers.com/android/general/tool-adb-fastboot-installer-tool-windows-t3999445

En plus de la ROM (clic clic), vous aurez aussi besoin de prendre une recovery, apparemment la seule qui soit actuellement en vie est OrangeFox, vous la trouverez ici (lavender c’est le note 7): https://sourceforge.net/projects/orangefox/files/lavender/

Et vous aurez besoin d’un fichier img appelé vbmeta, qui va désactiver la vérification des ROM custom au boot de la dite ROM, étant donné qu’il est chiant à trouver je l’ai dupliqué sur mega.nz : https://mega.nz/file/uXJHwajQ#ZtwVXTV9Y_I6QnvPJDfn79DlXlbOMrNwCvqyiZ7LwTg

Quand vous avez tout ça, vous pouvez passer à la partie sympa.

Tout d’abord vous allez recopier dans le répertoire d’install de adb le fichier recovery.img que vous trouverez dans le zip de orangefox, ainsi que le fichier vbmeta.img (moi c’était dans C:\Program Files\platform-tools)

Téléphone branché au pc, faire clic-droit dans le répertoire d’installation de adb et cliquer sur « ouvrir la fenêtre powershell ici ».

Taper les commandes suivantes

.\adb.exe devices

Vous devriez trouver un identifiant, c’est votre téléphone, si vous ne le trouvez pas vous avez un soucis de driver.

.\adb.exe reboot booloader

Va redémarrer le téléphone sur le fastboot

.\fastboot.exe devices

Va vous lister le téléphone.

.\fastboot.exe flash recovery recovery.img

Va installer la recovery OrangeFox sur votre téléphone

.\fastboot.exe flash vbmeta vbmeta.img

Va installer vbmeta sur votre téléphone.

J’ai rencontré plein de problèmes avec fastboot.exe, mais uniquement parce que j’utilisais un pc avec un port USB3. Une fois que j’ai utilisé un port USB2 (et un autre PC du coup), je n’ai rencontré aucun problème.

Si vous avez des OK sur le flash recovery et le flash vbmeta, vous pouvez débrancher le téléphone. Si ce n’est pas le cas, vous allez devoir chercher, je n’ai surement pas les solutions, mais vous n’avez à priori rien cassé.

Copier le zip de la ROM sur la SD du téléphone (j’ai préféré utiliser une SD externe, je ne sais pas si ça fonctionne bien avec la mémoire interne et ça me semble pas safe).

Vous pouvez éteindre le téléphone, et le rallumer en appuyant sur Volume Haut / Power. Vous allez démarrer sur OrangeFox.

Vous allez utiliser cette recovery pour virer l’ancienne ROM :

Aller dans Wipe -> Choisir Dalvik, Cache, et faire un wipe.

Cliquer sur le bouton Menu, aller dans Manage Partitions, choisir Data, Format.

Là par contre si vous regrettiez votre ancienne ROM, c’est fini.

Redémarrer le téléphone en recovery (Volume Haut/Power).

Aller dans Files, aller dans sdcard1 (sdcard si sd interne) puis retrouver le zip de la ROM.

Si vous avez oublié de copier le fichier de la ROM, OrangeFox permet de faire un mount en USB ce qui vous permettra de rattraper votre erreur. Je vous laisse chercher dans OrangeFox, c’est vraiment pas compliqué.

Bref, une fois le zip sélectionné, faire l’installation. A la fin de l’installation, refaire un wipe Cache (uniquement), puis redémarrer le téléphone.

Et voilà !

Si ce tuto est imparfait car fait de mémoire, après coup, et que vous trouvez des erreurs, n’hésitez pas à me le signaler, je modifierai l’article en fonction.